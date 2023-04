Mit Forschergeist und Spaten

Bensheim. Aufschlussreiche Einblicke in die Geschichte der Sammlung Nassauischer Altertümer wird der promovierte Archäologe Daniel Burger Völlmecke im Rahmen eines Vortrages im Museum Bensheim geben. Dieser findet am kommenden Donnerstag (27.) um 19 Uhr statt.

Der Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung wurde 1812 in Wiesbaden gegründet und gilt damit als ältester noch aktiver Geschichtsverein Deutschlands. Er erhielt von der Nassauischen Regierung das alleinige Recht, auf dem Gebiet des Herzogtums archäologische Grabungen durchzuführen. An noch heute bedeutenden Fundstellen wurde damit erstmals mit wissenschaftlichen Fragestellungen der Spaten angesetzt und die Ergebnisse in Fachzeitschriften publiziert.

Sammlung stetig erweitert

Die archäologischen Fundobjekte gingen in die um 1820 gegründete Sammlung Nassauischer Altertümer (SNA) ein. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Sammlung stetig erweitert und zählt heute zu den ältesten und wichtigsten archäologisch-kulturhistorischen Sammlungen Deutschlands, die aus dem Bürgertum heraus entstanden.

Die zuständigen Sammlungsleiter setzten mit ihren Forschungen neue Standards und trugen maßgeblich dazu bei, dass der Altertumsverein und die SNA auf dem Gebiet des späteren Deutschlands im 19. Jahrhundert eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung der Archäologie hin zu einer wissenschaftlichen Disziplin einnahmen.

Der Vortrag stellt heraus, welche Bedeutung die Forschungen des Nassauischen Altertumsvereins und mit ihm die SNA für die noch junge Archäologie im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatten und welche wichtigen Impulse von dem Verein für die archäologische Forschung in Deutschland ausgingen. Daniel Burger-Völlmecke ist Kurator am Stadtmuseum Wiesbaden und betreut diese einzigartige Sammlung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. ps