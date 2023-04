Mit einem Reha-Kurs in Auerbach Stürzen vorbeugen

Auerbach. Die Abteilung Turnen- und Gesundheitssport der TSV Auerbach bietet eine zusätzliche Übungsstunde im Bereich RehaSport Orthopädie an. Schwerpunkt dieser Stunde ist die Sturzprophylaxe.

Dieses vorbeugende Bewegungsprogramm richtet sich an Menschen, die sportlich etwas für ihre Gesundheit tun wollen und dabei wieder mehr Sicherheit im Alltag gewinnen wollen. Egal ob die Unsicherheiten aus Altersgründen, nach einer Krankheit, einem Gelenkersatz oder aufgrund von Polyneuropathie entstanden sind: Ziel ist es, Stürze zu vermeiden oder zumindest die Sturzfolgen zu vermindern.

„Wir wollen mit Körperübungen und mit Kleingeräten im Gehen, Stehen und ab und zu auf der Matte gezielt die Stabilität in Rumpf, Hüfte und Beinen kräftigen. Zudem werden Koordination und Gleichgewicht geschult. All dies ist bis ins hohe Alter trainierbar“, heißt es in der Ankündigung.

Dieses neue Angebot Sturzprophylaxe beginnt am Montag, 17. April, um 15 Uhr in der Halle D (Gymnastikhalle) bei der TSV Auerbach am Weiherhausstadion. red