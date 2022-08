Mit der Neroberg-Bahn hoch hinauf

Bensheim. Anfang August traf sich eine Gruppe von Teilnehmern des Bensheimer Babbeltreffs und des Teams der „Lesezeit“ – eine monatliche Online-Zeitung von und für ausländische Mitbürger – am Bahnhof. Der Ausflug führte diesmal in die Landeshauptstadt nach Wiesbaden.

Eine Stadtführung „Facettenreiches Wiesbaden“ war schon vorgebucht und der Stadtführer wartete bereits. Beim Rundgang wurden viele historische Gebäude gezeigt und die dazu gehörenden Geschichten erzählt – beispielsweise die Villa Clementine, das Theater und das Kurhaus. Hier konnte das fantastische Foyer besichtigt werden. Dazu war die Geschichte um Dostojewski zu hören. Nämlich, dass er in den Jahren 1865 und 1871 dort zweimal sein gesamtes Geld verspielte. Der Roman „Der Spieler“ erzählt davon.

Nach der Stadtbesichtigung ging es weiter zum Neroberg. Ein Höhepunkt für die kleinen und großen Teilnehmer war die Fahrt mit der Neroberg-Bahn. Oben angekommen, packte jeder sein Picknick aus und hatte dabei einen tollen Blick über Wiesbaden und den Rheingau.

Was wäre der Neroberg ohne die Russische Kapelle? Nach dem Picknick stand also ein kleiner Spaziergang zur Kirche auf dem Plan. Schon von weitem leuchteten die goldenen Kuppeln in der Sonne. Ein Mitglied der kleinen Reisegruppe hatte ein paar Informationen zur Russischen Kapelle vorbereitet. Alle anderen freuten sich über die Geschichte zur Kirche. Nach der Abfahrt vom Neroberg nutzten einige die Möglichkeit, noch ans Rheinufer zu fahren. Ein kurzer Blick auf das Biebricher Schloss und ein Glas Wein direkt am Rhein rundeten den Tag ab.

Zum Glück war der von Karin Bormann organisierte Ausflug nicht sehr teuer. Dank des 9-Euro-Tickets und mit einem kleinen Zuschuss aus der Spardose – von gespendeten Geldern für selbstgenähte Stoffmasken – konnten sich auch Familien die kleine Auszeit leisten. red