Mit dem Planwagen zur Weinprobe

Bensheim. Der Odenwaldklub (OWK) Bensheim bietet am Samstag, 14. August, eine Planwagenfahrt mit Pferdegespann an. Die Fahrt geht von Schwanheim über die Felder, durch den Wald nach Rodau zum Weingut Hanno Rothweiler am Berliner Ring 184.

Sechs Weine und ein Vesperteller

Christa Guth präsentiert dort die Weine von Hanno Rothweiler. Sechs verschiedene Weine werden angeboten und dazu ein Vesperteller mit Brot gereicht. Alle Klubmitglieder, Angehörige und Freunde sind zur Teilnahme eingeladen. Gäste sind herzlich willkommen.

Über zahlreiche Beteiligung freuen sich die Wanderführerinnen Doris Wolf und Brigitte Bach. Die tagesaktuellen Corona-Regeln sind zu beachten.

Treffpunkt ist um 16.45 Uhr in Schwanheim am Friedhof, Abfahrt um 17 Uhr. Die Anmeldungen können bis zum 6. August in der Tourist Information Bensheim sowie bei den Wanderführerinnen Doris Wolf (Telefon 06257/903860) und Brigitte Bach (Telefon 06251/74894) vorgenommen werden. red

