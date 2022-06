Mit BMW in Zaun gekracht

Bensheim. Zu einem Unfall kam es in der Nacht auf Dienstag gegen 4 Uhr in der Sophie-Opel-Straße im Gewerbegebiet Stubenwald. Der Fahrer eines BMW X3 kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun einer dort ansässigen Firma.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers war der 21-jährige Lampertheimer vermutlich zu schnell und zu riskant unterwegs gewesen. Außerdem habe er unter Alkohohleinfluss gestanden. Ein Atemtest hat laut Polizei einen Wert von 1,23 Promille ergeben. Der Mann wurde anschließend zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht.

Er zog sich aber, ebenso wie sein 19 Jahre alter Beifahrer aus Bensheim, nach ersten Erkenntnissen keine gravierenden Verletzungen zu. Vor Ort waren neben der Polizei noch Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr. dr/Bild: Jürgen Strieder