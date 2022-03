Mit Bastelarbeiten Spenden gesammelt

Bensheim. Wie kann Menschen in der Ukraine und wie kann Flüchtlingen aus dem Land geholfen werden? Eine Frage, die sich derzeit viele hierzulande stellen. Auch Schüler der Kirchbergschule in Bensheim. Dort hatten Mädchen und Jungs der vierten Grundschulklasse sowie der Förderklasse die Idee zu basteln und die Basteleien zugunsten der Menschen in und aus der Ukraine zu verkaufen. Ein Gedanke, der bei der Schülervertretung Zustimmung fand und somit verwirklicht wurde. Gestern sind die Basteleien verkauft worden. Kleine Osterkörbchen in den Farben der ukrainischen Flagge, gefüllt mit Schokolade, waren zu bekommen, ebenso Untersetzer und Fensterschmuck. Das so eingenommene Geld wird, davon kündete ein großes Plakat, als Spende an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft überwiesen. thz/Bild: Zelinger

