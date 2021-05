Mit Badesalz als Paten auf Spendensuche

Bensheim. Der Verein Active Learning hat bereits vor Jahren mit großem Erfolg das gleichnamige Lern-Sport-Konzept an der Bergstraße installiert. Mehr als 10 000 Schüler konnte der Verein in den vergangenen zehn Jahren somit fördern.

AdUnit urban-intext1

Durch die Corona-Pandemie wurde der Verein – wie berichtet – vor die Frage gestellt, sein Engagement einzustellen oder eine Lösung zu finden. „Es gab für uns von Anfang an nur eine Antwort: Wir möchten jungen Menschen weiterhin helfen und ihnen vor allem in dieser schwierigen Zeit Perspektiven bieten“, so Mitgründer Henrik Lerchl.

„Wir haben daher als Familie ein neues Projekt auf den Weg gebracht und mit dem Verein umgesetzt, welches jedem Kind, und vor allem sozial benachteiligten, in der Krisenzeit eine Unterstützung bietet. Talentierte Oberstufenschüler und Studierende, die aktuell oft selbst keine Nebenjobs mehr finden, helfen den Kindern und Jugendlichen online per Video-Anruf bei den Hausaufgaben und beim Lernen.“

Darüber hinaus helfen die sogenannten „Coaches“ den Kindern und Jugendlichen auch dabei, den eigenen Alltag wieder in den Griff zu bekommen, indem sie diese gezielt motivieren und wie ein Personal Coach entsprechend beraten und Struktur vermitteln. Sie geben beispielsweise Tipps zu Sportangeboten, Ernährung oder alternativen Freizeitbeschäftigungen.

AdUnit urban-intext2

Auf diese Weise werden die Eltern und Lehrer entlastet und die Schüler erfahren eine konstante Stütze, um sich nicht abgehängt oder alleingelassen fühlen zu müssen. Damit der Verein die Wirkung dieses neuen Projektes erweitern und viel mehr Kindern und Jugendlichen an der Bergstraße diese Unterstützung zukommen lassen kann, möchte der Verein eine Webseite erstellen, welche die Arbeit für die Schüler und Coaches vereinfacht.

„Unser Projekt wird nicht nur der Bergsträßer Schülerschaft, sondern auch den Eltern, Lehrkräften und letztlich der Gesellschaft helfen. Aus diesem Grund haben wir als gemeinnütziger Verein beschlossen, dieses Projekt gemeinsam mit den Menschen der Bergstraße auf die Beine zu stellen und mit Spenden die Erstellung dieser Webseite zu erreichen. Jede kleine Spende hilft und wir sind davon überzeugt, dass dieses vorbildhafte Projekt viele Schüler, Eltern und Lehrkräfte in ganz Deutschland interessieren wird und somit zum Vorbild für andere Landkreise werden kann. Wir möchten uns aktuell aber auf die Region beschränken. Ganz im Sinne: aus der Region für die Region“, betont Elisabeth Lerchl, Mitgründerin von Active Learning.

AdUnit urban-intext3

Spendenkonto

Die beiden Paten, Henni Nachtsheim und Gerd Knebel, unterstützen das Projekt ebenfalls – und gehen als „Hesse“mit gutem Beispiel für die Bergsträßer Region voran. Wer es den beiden Badesalz-Künstlern nachtun möchte, kann sich an den Verein wenden oder direkt auf das unten angegeben Spendenkonto spenden: Mail: kontakt@active-learning.de, Spendenkonto: IBAN DE41 5085 0150 0024 0084 60, BIC HELADEF1DAS. red

AdUnit urban-intext4