Mit 2500 bar durch den Kanal

Bensheim. Ab Montag, 29. November, wird der Zweckverband KMB von einer beauftragten Fachfirma mehrere Bachverrohrungen in Bensheim reinigen lassen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei bis drei Wochen und finden jeweils zwischen 8 und 17 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Einsatz kommt ein robotergesteuerter Höchstdruck-Wasserstrahl, der mit bis zu 2500 bar arbeitet. Die Spezial-Kanalreinigung findet an folgenden Stellen in Bensheim statt:

in der Konrad-Adenauer-Straße

im Hambacher Weg und in der Gronauer Straße in Zell

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

im Hintenausweg in Gronau.

Eine zuvor durchgeführte Kanalinspektion mit Hilfe einer Kamerabefahrung hat gezeigt, dass sich an diesen Stellen natürliche Kalkablagerungen gebildet haben, die sich mit herkömmlichen Kanalreinigungsverfahren nicht entfernen lassen, heißt es in der Pressemitteilung des KMB. Zum Problem können die Kalkablagerungen dann werden, wenn sie den Durchfluss des Wassers behindern und so zu Rückstau oder gar Überschwemmungen führen.

Der eingesetzte Wasserstrahl wird mit Hilfe von Kameras überwacht und ferngesteuert. So können die Kalkablagerungen effizient und schonend entfernt werden. Der Rohrdurchmesser wird somit komplett wiederhergestellt und der Kanal behält seine Betriebssicherheit.

Die beauftragte Fachfirma wird mit Hilfe eines Saugfahrzeugs dafür sorgen, dass das Spülwasser nicht in die nachfolgenden Bäche gelangt. Jedoch ist dies nicht gänzlich auszuschließen, so dass in den Bächen milchige Schleier auftreten können. Diese bestehen aus natürlichem Kalk und sind für Mensch und Natur unbedenklich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Haltverbote beachten

Vorübergehend kann es durch die Arbeiten zu Verkehrseinschränkungen und einem erhöhten Lärmpegel kommen. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, werden Anwohner gebeten, nicht in der Nähe von Kanaldeckeln zu parken und aufgestellte Halteverbote zu beachten. Für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet der KMB im Voraus um Verständnis.