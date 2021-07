Mister Kinderbetreuung feiert Jubiläum

Bensheim. Seit 40 Jahren ist Armin Zeißler im öffentlichen Dienst tätig. In einer Feierstunde im Magistratssaal dankte Bürgermeisterin Christine Klein dem Jubilar für vier Jahrzehnte Einsatz und enorme Leistungsbereitschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Frischer Wind von außen“

Zeißler trat als Mitarbeiter bei der Stadt Darmstadt in den öffentlichen Verwaltungsdienst ein. 1993 erfolgte der Wechsel zur Stadtverwaltung Bensheim, wo er zum Leiter der Abteilung Dienstleistungen und zum kommissarischen Betriebsleiter des Eigenbetriebes Bäderbetriebe der Stadt Bensheim bestellt wurde, „als frischer Wind von außen“, wie es damals hieß. 1999 übernahm er die Aufgaben der Kindertagesstätten, dazu gehörten die Kindergartenbedarfsplanung sowie die Planung, Bereitstellung und Vergabe von Kindergartenplätzen in städtischen Kindergärten.

Im Jahr 2000 wurde Armin Zeißler Teamleiter des Teams Kindertagesstätten, Jugend und Vereinsservice, 2011 erfolgte die Übertragung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit dieser Zeit kümmert er sich mit seinem Team um alle Aufgaben rund um dieses Themengebiet und gilt in Bensheim als der „Mister Kinderbetreuung“. Was ihm in dieser Zeit besonders aufgefallen ist, ist der kontinuierlich steigende Stellenwert des Bereichs in Bensheim. Darüber hinaus leitet Zeißler das Team Jugend, Senioren und Vereine.

Ein Freund klarer Worte

„Ich schätze ihre offene Art und ihren weichen Kern“, sagte Christine Klein im Rahmen der Feierstunde und bezeichnete Armin Zeißler als „Freund klarer Worte, der immer 100-prozentigen Einsatz zeigt“. Dafür dankte sie ihm im Namen des Magistrats und übereichte ein kleines Präsent.

Während seiner Zeit im Bereich Kinderbetreuung sind zahlreiche Neu- und Umbauten von Kindertagesstätten in Bensheim erfolgt. „Ich habe das große Glück gehabt, schon immer mit guten Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen“, blickte Zeißler auf die 40 Jahre zurück.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gute Atmosphäre im Team

Insbesondere diesen Teamgedanken hob der Jubilar mehrfach hervor, was sich, wie Bürgermeisterin Christine Klein abschließend bemerkte, auch an der guten Atmosphäre bei den Mitarbeitenden im Eigenbetrieb und dem Team Kindertagesstätten, Jugend und Vereinsservice zeige. ps