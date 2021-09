Ministerin in der Sprach-Kita

Bensheim. Am Weltkindertag hat Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht die städtische Kindertagesstätte Fuldastraße in Bensheim besucht. Bei Gesprächen und einem Rundgang hat sie sich mit Kindern und dem Kita-Team ausgetauscht.

„Am Weltkindertag möchte ich den Kindern aus vollem Herzen Danke sagen. Sie haben in der Pandemie oft zurückstecken müssen. Anderthalb Jahre mit vielen Einschränkungen sind eine sehr lange Zeit für kleine Kinder. Inzwischen geht es zum Glück wieder aufwärts“, sagte Christine Lambrecht.

Noch sei Corona aber im Kita-Alltag spürbar. Besonders wichtig bleibe, die Jüngsten bestmöglich vor dem Coronavirus zu schützen. „Vor allem kommt es darauf an, dass sich wirklich alle impfen lassen, die sich impfen lassen können – nur so sind die Kinder gut geschützt“, betonte die Familienministerin.

Christine Lambrecht zeigte sich bei ihrem Besuch beeindruckt von der Arbeit der Kita, insbesondere ihrem Engagement in der frühkindlichen Bildung. Die Kindertagesstätte Fuldastraße ist eine Sprach-Kita. Dort werden die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder besonders früh und umfassend gefördert. Hierfür gibt es Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.

An der Kita Fuldastraße kann nun eine zusätzliche Fachkraft für die sprachliche Bildung ihre Tätigkeit aufnehmen. Insgesamt werden über das Corona-Aufholprogramm der Bundesregierung 1000 neue zusätzliche Fachkräfte für die sprachliche Bildung finanziert. Außerdem haben alle Sprach-Kitas die Möglichkeit, ihr pädagogisches Angebot mit einem Paket von Zuschüssen zu erweitern.

Damit werden vor allem diejenigen Kinder, die während der Kita-Schließungen keine direkte Sprachförderung in der Notbetreuung erfahren haben, in ihrer Sprachentwicklung gezielt gefördert und wieder in die Kita integriert.

Am Weltkindertag am 20. September machen traditionell Kinder- und Jugendorganisationen und Initiativen in ganz Deutschlandmit mit Aktionen, Festen und anderen Veranstaltungen auf die Situation der Kinder und ihre Rechte aufmerksam.

Die Kinderrechte sind seit 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. tn

