Bensheim. Das hessische Sozialministerium hat wieder besonders verdiente und engagierte Integrationslotsen geehrt. Da der sonst zu diesem Anlass ausgerichtete Festakt in Wiesbaden in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, hat das Ministerium ein Video zur Ehrung der engagierten Bürger erstellt.

In dem Film übermittelt der hessische Sozial- und Integrationsminister Kai Klose seinen Dank und seine Hochachtung und unterstreicht die Bedeutung der ehrenamtlichen Integrationsarbeit: „Integrationslotsen vermitteln sprachlich, bauen Brücken und fördern die gesellschaftliche Teilhabe. Dank ihrer Hilfe werden Vorurteile abgebaut, Perspektiven eröffnet und eine vielfältige Gesellschaft gestaltet.“

Unter den 19 im Video geehrten Integrationslotsen sind auch Basira und Mohammad Nasim Ghawas, die in Bensheim ehrenamtlich tätig sind. Sie gehören zu insgesamt mehr als 850 Integrationslotsen, die in Hessen Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte unterstützen. Auch Stadtrat Adil Oyan beglückwünschte das Ehepaar Ghawas zur Auszeichnung.

Der Sozialdezernent sagte zur Leistung der insgesamt 34 Integrationslotsen in Bensheim: „Die Ehrenamtlichen in unserer Stadt bieten neu Zugewanderten nicht nur Hilfe bei Ämtergängen oder Arztbesuchen – sie sind vor allem nahbare, hilfsbereite und stets ansprechbare Menschen. Der Wert dieses persönlichen Engagements kann nicht hoch genug geschätzt werden.“

Bereits seit dem Jahr 2009 bieten die Integrationslotsinnen und -lotsen in Bensheim kultursensible und häufig mehrsprachige Hilfestellung für Zugewanderte an. Dabei handeln die Ehrenamtlichen neutral und behandeln die ihnen anvertrauten Sachverhalte vertraulich. Zur Qualitätssicherung finden regelmäßig Weiterbildungen statt, wie zum Beispiel ein Online-Meeting zum Angebot und den Aufgaben des Frauenbüros mit der Frauenbeauftragten Marion Vatter, das Ende Februar auf dem Programm stand, oder ähnliche Veranstaltungen mit Caritas und Pro Familia im März und April 2021.

Das Ehepaar Basira und Mohammad Nasim Ghawas sind beide schon seit über zehn Jahren äußerst engagiert aktiv. Aus Afghanistan stammend, haben Basira und Mohammad Nasim Ghawas in Deutschland zielstrebig die deutsche Sprache erlernt und sich schnell beruflich neu orientiert. Engagement, Zielstrebigkeit und Optimismus prägen das Ehepaar auch bei der ehrenamtlichen Unterstützungsarbeit. Hilfsangebote zu nutzen, um selbst aktiv zu werden und in die Lage zu kommen, einen eigenen Weg zu gehen – diese Botschaft vermittelt Basira Ghawas, wenn sie vor allem Frauen in den Bereichen Kindergarten und Schule, aber auch bei medizinischen Angelegenheiten und bei der Arbeitssuche hilft. Ihr Ehemann berät vorwiegend Männer bei Behörden- und Ämterangelegenheiten. Dabei gibt er sein zuversichtliches Lebensmotto an Zugewanderte weiter und ermutigt sie: „Du kannst es schaffen!“

Der Film zur Ehrung der Integrationslotsen ist im Internet abrufbar: https://integrationskompass.hessen.de/ ps