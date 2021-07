„Mini-Kerb“ am Kerweschuppen geplant

Auerbach. Gute Kommunikation, Transparenz, keine Geheimnisse und ein freundschaftlicher Umgang miteinander – diese Wünsche und Ziele formulierte der neue Vorsitzende des Kur- und Verkehrsvereins (KuVV) Auerbach, Reinhard Bauß, bei der Eröffnung der konstituierenden Sitzung des neugewählten Vorstands in der Gaststätte Weiherhaus. Es folgte die Abwicklung einer umfangreichen Tagesordnung mit 15 Punkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuerst standen Grundsätze der Vorstandsarbeit und das Zusammenwirken mit den Abteilungen auf der Agenda. Hier konnte schnell ein hohes Maß an Übereinkunft erzielt werden. Auf den Prüfstand sollen aber diverse Mitgliedschaften des KuVV in anderen Institutionen gestellt werden.

Mehr Transparenz als bisher

Ein weiterer Schwerpunkt galt der künftigen Abwicklung des Finanz- und Rechnungswesens, das aus Sicht des Vorstands mehr Transparenz als bisher verdient. Gespräche mit der Steuerberaterin und eine strukturierte Etatplanung sollen dazu beitragen. Notwendig war in diesem Zusammenhang die Beschlussfassung über die Zeichnungsberechtigung des Rechners gemäß § 26 BGB.

Zur Gestaltung der Homepage entwickelte Webmaster Michael Kärchner seine Vorstellungen. Er empfahl eine neue Domaine „KuVV.Auerbach-Bergstrasse.de“ sowie einheitliche Mailadressen Name@auerbach-bergstrasse.de für die Mitglieder des Vorstands. Die geänderte Homepage soll mit Beiträgen wie „Wir über uns“ oder der Vorstellung von Vorstand und Verein aktualisiert werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Mitgliederverwaltung liegt künftig in den Händen von Rechner Holger Osterberg. Angesprochen, aber noch nicht abgeschlossen, wurde das Thema Ehrungen und Glückwünsche, zumal bisher im Verein keine richtungsweisende Ehrungsordnung besteht.

Festgelegt wurde als Grundsatz für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass hier Pressewart Horst Knop für die Koordination und Herausgabe aller Veröffentlichungen verantwortlich zeichnet.

Ausgiebig wurde auch das Konzept für die Auerbacher Kerb 2021 beraten. Hier sollen am 28. August ein Sommernachtsfest am Kerweschuppen und am 29. August ein Kurkonzert mit der Präsentation der Traditionsfiguren an gleicher Stelle stattfinden. Weiter in der Planung sind eine „Mini-Kerb“ vom 8. bis 10. Oktober am Kerweschuppen, und sogar ein bescheidener Kerweumzug vom Lidl-Parkplatz zum Bahnhof Auerbach scheint möglich.

Parallel dazu könnte die traditionelle Ausstellung im Bürgerhaus Kronepark vom 7. bis 10. Oktober stattfinden. Hierfür will man die Stadtteildokumentation und das Stadtarchiv um Unterstützung bitten. Ein weiteres Kurkonzert ist für den 12. September mit dem Liebhaberorchester des TSV Mannheim vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Künstlerausstellung im November

Auch die beliebte Ausstellung einheimischer Künstler soll am 13./14. November wieder aufleben. Im Ausblick auf 2022 war man sich einig, dass die bis 2019 üblichen Kurkonzerte nur mit entsprechender finanzieller Förderung wie gehabt zu realisieren sind.

Auch das Jubiläum „2022 – 50 Jahre Musikpavillon im Kronepark“ könnte ein Veranstaltungs-Highlight werden. Hierzu sind auch Gestaltungsvorschläge aus der Bevölkerung jederzeit willkommen.

Abschließend trug Geschäftsführer Karlheinz Weigold eine Reihe von organisatorischen Themen vor, in denen es unter anderem um künftige Arbeitseinsätze inklusive Gewinnung von Helfern, die Bestückung des Schaukastens, eine neue Postanschrift, Eintragung im Registergericht, Unterschriftsbeglaubigungen oder Anpassung des Vereins-Briefbogens ging. kn