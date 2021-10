Mini-Abzeichentag beim Voltigierverein Lindenhof in Schwanheim

Schwanheim. Ein aufregender Tag war für alle kleinen Voltigierer der Mini-Abzeichentag beim Reit- und Voltigierverein (RVV) Lindenhof Schwanheim. Die Corona-Pandemie hatte die Verantwortlichen angespornt, einen Abzeichentag nur für die jüngeren Voltigierer durchzuführen. Die Resonanz war so erfreulich, dass das Konzept für die Zukunft beibehalten werden soll. 30 junge Sportlerinnen und Sportler aus den Gruppen 5, 6, 7 und 8 haben daran teilgenommen. Vorher wurde fleißig trainiert und geübt. Über eine coronakonforme Zeiteinteilung freuten sich die Besucher. So konnten Eltern und Großeltern immer nur einer Gruppe in der Reithalle zuschauen. Abstandsregeln und Mundschutz verstanden sich von selbst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jede Gruppe wurde in drei Voltigier-Prüfungen geprüft: Übungen auf dem Pferd, Übungen auf dem Turnpferd und Übungen auf dem Boden. Die kleinsten Voltis der Gruppen 7 und 8 absolvierten das „Kleine Schaukelpferd“. Die Voltis der Gruppe 6 das „Volti-Steckenpferd“ und die Voltigiererinnen der Gruppe 5 das „Volti-Sportabzeichen“. Alle Teilnehmer haben mit Bravour bestanden. Trotz der schwierigen Zeit sind dem RVV Lindenhof alle kleinen Sportler treu geblieben, dafür ein herzliches Dankeschön an die Eltern. Seit Juli durfte der Verein 22 neue Voltis begrüßen. red/Bild: Lindenhof