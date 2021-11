Bensheim. Als Anfang der 70er Jahre das Zeitalter der modernen Musicals geboren wurde, hat niemand geahnt, welchem weltweiten Boom Musicals wie Grease oder A Chorus Line erneut auslösen würden.

In den 80er Jahren kamen Musicals wie „as Phantom der Oper, Starlight Express oder auch Cats nach Deutschland und lösten ein bis heute ungebrochenes Interesse an Musicals aus.

Als 1986 schließlich Cats nach Deutschland kam, hätte niemand gedacht, dass das von Andrew Lloyd Webber geschrieben Musicals Platz zwei der ewigen Bestsellerliste der Musicals in Deutschland erreichen würde.

Mit dem Lied „Erinnerung“, welches Angelika Milster als Grizabella bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Webber-Musicals am Theater an der Wien sang, begann ihre Berühmtheit als wohl erfolgreichste weibliche Musicaldarstellerin Deutschlands, die aber auch international bekannt ist und ihre Engagements erhält.

Abendfüllendes Programm

Seither ist sie in unzähligen Fernsehshows, bei Konzerten, in Talkshows, in Filmen und auf der Theaterbühne für ihre Fans zu sehen. Oder sie tritt als Synchronsprecherin für Kino-Filme in Erscheinung. Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem Konzertprogramm „Milster singt Musical“ auf eine Reise durch das von ihrem Publikum bevorzugte Genre und präsentiert die größten Musical-Hits live.

Komplett live präsentiert sie ein abendfüllendes Programm aus Melodien, die jeder kennt, jeder liebt und jeder mit seinen eigenen Erinnerungen verbindet, heißt es in einer Ankündigung der Veranstaltung.

In Bensheim tritt Angelika Milster am 24. September 2022 im Parktheater auf. Beginn der Show ist um 20 Uhr. Tickets sind bereits jetzt im Vorverkauf an allen bekannten Stellen erhältlich, unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816. red