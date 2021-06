Millionen-Projekt an der Gartenstraße

Bensheim. Die Eisenbahnüberführung in der Gartenstraße muss erneuert werden. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht, denn der kleine Tunnel ist eng und am Ausgang zum Busbahnhof vor allem für Fußgänger und Radfahrer eine Herausforderung. Die parallel verlaufende Unterführung für Passanten erfüllt alle Kriterien, die ein klassischer Angstraum mit sich bringt.

Für die Deutsche Bahn spielen diese Aspekte allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Sie will an das Bauwerk ran, weil die Stützmauer sowie die Konstruktion an sich in die Jahre gekommen sind. Allerdings nicht heute oder morgen, sondern voraussichtlich 2026/2027. Fünf Varianten wurden der Stadt präsentiert, wie die Anlage künftig aussehen könnte. Die von der Verwaltung favorisierte Lösung wäre die teuerste und würde (Stand heute) 9,67 Millionen Euro kosten.

Hoher Eigenanteil

Bensheim müsste davon rund 5,2 Millionen tragen, die Hälfte der Summe könnte wohl über eine Förderung des Bundes aus Steuergeld wieder reingeholt werden. Aus Sicht der Fachleute im Rathaus führt die angestrebte Planung zu einer deutlichen Verbesserung für den Rad- und Fußverkehr, unter anderem fiele die separate Personenunterführung weg, die Straßenbreite von sechs Metern bliebe bestehen.

Ursprünglich sollten die Stadtverordneten in ihrer Mai-Sitzung bereits beschließen, dass der Magistrat eine entsprechende Vereinbarung mit der Bahn abschließen soll. Weil jedoch in den Ausschüssen deutlich wurde, dass noch einige Fragen aus den Reihen der Kommunalpolitiker offen sind, wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen und in die nächste Sitzungsrunde geschoben.

Trotz der Absetzung ging es in der jüngsten Zusammenkunft dennoch um die Unterführung. Grüne, BfB, FWG sowie SPD hatten einen gemeinsamen Antrag zur Radwegeverbindung in diesem Bereich gestellt. „Wenn die Brücke neugebaut wird, könnte es sinnvoll sein, einen seitlichen Träger für den Radverkehr gleich mit anzubringen“, betonte Grünen-Fraktionschef Moritz Müller. Was bei Europa-Allee und Wormser Straße längst bequeme Realität sei, also ein durchgehender Radweg ohne Kreuzung und Ampel, „das würde auch die Engstelle an der Gartenstraße lösen“. Vieles spreche dort für eine kreuzungsfreie Radwegeführung auf Niveau der Schienen.

Weil die Bahn dort ohnehin eine Baustelle eröffne, dürfe man die Chance nicht vertun, eine signifikante Verbesserung für den Radverkehr zu erreichen. Aktuell gebe es mehrere „attraktive Förderprogramme für Radwegeverbindungen“. Bis zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sollen Planungsmittel dargelegt werden, „die wir gerne im Haushalt 2021 bereitstellen werden“, so Müller weiter.

Ralph Stühling (SPD) ergänzte, dass eine „kreuzungsfreie Verbesserung auf jeden Fall zur Planung und Prüfung mit der Bahn gehört“. Es gelte, eine gute Lösung für das Radwegenetz zu finden. Ähnlich argumentierte Bernhard Stenger für die CDU. „Wir haben es in der Hand, etwas Vernünftiges dort zu machen“. Es sei nur ärgerlich, dass die Bahn zwischen Gartenstraße und Schwanheimer Straße den Bahnhof reingebaut habe, fügte er augenzwinkernd an. Ansonsten hätte man einen durchgehenden Radweg auf Schienenniveau bauen können.

Als eine „Frage des Geldes“ bezeichnete Stefan Stehle das Vorgehen an dieser Stelle. „Und wir müssen aufs Geld schauen“, erklärte der FDP-Fraktionschef mit Blick auf die Haushaltslage. Der Vorschlag seiner Fraktion: Einen verkehrsberuhigten Bereich schaffen, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind – statt viele Millionen Euro selbst in die Hand nehmen.

Den in der Planung befindlichen Radschnellweg von Darmstadt nach Heidelberg wolle man ohnehin nicht auf dieser Route durch die Stadt laufen lassen. Hinter der Ausfahrt der Bahnhoftiefgarage bis zur Einmündung Riedstraße sollte deshalb aus Sicht der FDP ein verkehrsberuhigter Bereich geschaffen werden. „Das kommt uns günstiger als eine Überführung für den Radverkehr“, meinte Stehle.

Zustimmung zum Prüfauftrag kam von Rolf Tiemann (FWG) und Rolf Kahnt (AfD). „Wir sollten prüfen und dann schauen, was dabei herauskommt.“ Das Abstimmungsergebnis fiel entsprechend aus. Die FDP votierte dagegen, der große Rest der Runde dafür. Der Magistrat muss nun prüfen lassen, ob sich auf der Ost- und Westseite (Dammstraße) eine Rad- und Fußwegverbindung über die Gartenstraße bis zum Bahnhof umsetzen – und ob sich das mit dem Vorhaben der Bahn verbinden lässt. Außerdem soll abgeklärt werden, welche Fördertöpfe angezapft werden können.

Vom Zweckverband KMB wurde mitgeteilt, dass es nicht günstiger wird, wenn eine solche Überquerung gemeinsam mit der Erneuerung der Unterführung umgesetzt wird. Allerdings braucht es dann nur eine Baustelle, die erfahrungsgemäß mit Sperrungen und Belastungen für Anwohner einhergeht.