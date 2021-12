Michels jetzt am Wambolter Hof

Bensheim. Mit dem Begriff „Institution“ sollte man nicht leichtsinnig umgehen. Wer sich aber 40 Jahre um die Inneneinrichtungen seiner Kunden auf so hohem Niveau kümmert, wie Christel Michels es tut, dann ist es angemessen, von einer Institution für Wohnansprüche zu sprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

20 Jahre lang hatten Christel Michels und ihr Team die Kunden in der Bahnhofstraße beraten und hochqualitative Wohnaccessoires, Stoffe und erlesene Möbel und Lampen verkauft. Mit dem Umzug in neue Räume „Am Wambolter Hof 13“ nähert man sich dem Standort, an dem 1982 alles begann.

Auch mit 84 Jahren denkt Christel Michels noch lange nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen und ist voller Elan. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann Walter Michels und einem engagierten Team. Mag die Adresse sich geändert haben, geblieben ist der hohe Anspruch, der Kundschaft wieder viele ausgesuchte und innovative Dekoideen bieten zu können. Statt auf Massenware setzt man hier auf hochqualitative Hersteller und Handwerkskunst.

„Das Geheimnis meines Erfolges ist ein Ratschlag, den mir mein Vater gab, mit dem ich vor 60 Jahren in Bickenbach die Firma Herpel aufgebaut habe“, verrät Christel Michels beim Pressetermin: „Toleranz, Toleranz und nochmals Toleranz gegenüber den Mitarbeitern und der Familie“. Unser Bild zeigt (von links) Sabine Backa, Christel Michels, Christine Blechschmitt und Anne Mößinger. tn/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2