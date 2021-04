Michael Martin spendet für das Rex

Bensheim. „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es“, dieser Satz von Erich Kästner ist längst zum geflügelten Wort geworden. Zum Glück gibt es Mitmenschen, die sich diesen Leitsatz zu eigen machen. So wie Michael Martin, der kürzlich eine Geldspende an die beiden Betreiberinnen des Musiktheaters Rex überreichte. Als ein großer Fan des Musiktheaters Rex und der Bergsträßer Kulturszene wollte er als Privatperson einen kleinen Teil dazu beitragen, die Kulturschaffenden in ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage zu unterstützen. Deshalb entschloss er sich, die Aufwandsentschädigung, die er als Mitglied des Aufsichtsrates von Dentsply Sirona ausgezahlt bekam, dem Musiktheater Rex zukommen zulassen. Unser Bild zeigt ihn mit Margit Gehrisch (links) und Martina Wagner bei der Spendenübergabe. tn/Bild: Neu

AdUnit urban-intext1