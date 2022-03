Messerstiche am Bensheimer Marktplatz mit tödlichem Ausgang

Bensheim. Spurensicherung in Schutzanzügen, Absperrbänder, Fahrzeuge mit abgedunkelten Scheiben: Der Tod einer 37 Jahre alten Frau in einer Wohnung am Marktplatz hat am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das Aufgebot sorgte in der Innenstadt für Aufsehen und fragende Blicke. Die Polizei war zuvor in der Nacht auf Donnerstag alarmiert worden. Am Marktplatz trafen sie auf einen 36-jährigen Mann, der mit Stichverletzungen auf einer Treppe vor seinem Wohnhaus saß. In der Wohnung fanden sie die Frau, ebenfalls mit Stichverletzungen.

Beide Personen seien zu diesem Zeitpunkt ansprechbar gewesen, ihr Zustand verschlechterte sich aber rapide, teilten Staatsanwaltschaft Darmstadt und Polizeipräsidium Südhessen mit.

Die alarmierte Feuerwehr brachte die Schwerverletzte mit der Drehleiter aus dem ersten Stock ins Freie. Im Darmstädter Klinikum erlag die Frau während der medizinischen Versorgung jedoch ihren Verletzungen. Am Nachmittag erklärte die Staatsanwaltschaft, dass der Mann ihr Ehemann sei, von dem die Frau getrennt lebte. Dieser habe auch die Polizei gerufen und wurde durch mehrere Messerstiche ebenfalls erheblich verletzt. Er konnte daher noch nicht vernommen werden.

Wie die Verletzungen der beiden entstanden sind, sei Gegenstand der Ermittlungen. Insoweit erhoffen sich die Ermittler besonders weitere Erkenntnisse durch die Obduktion der Frau, die voraussichtlich heute (1.) erfolgen soll, sowie die rechtsmedizinische Untersuchung der Verletzungen des Mannes.

„Die ersten Ermittlungen deuten aber darauf hin, dass der initiale Angriff von der Frau ausgegangen sein könnte. Anschließend könnte es einen Kampf gegeben haben“, so die Behörde.

Nachts aufgesucht

Die bisherigen Erkenntnisse schilderten die Ermittler deshalb wie folgt: Die Frau soll einen neuen Partner gehabt und von ihrem 36 Jahre alten Mann getrennt gelebt haben. In der Nacht soll sie ihn in seiner Wohnung aufgesucht und angegriffen haben. Warum sie dies tat, dazu konnten die Beamten noch keine Aussagen machen. Die weiteren Hintergründe für die Tat seien noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, konnte vor Ort sichergestellt werden.

Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann mit, dass sich der Mann in einem kritischen Zustand befunden habe, mittlerweile aber außer Lebensgefahr sei. Er habe Verletzungen im Rücken aufgewiesen. Gegen ihn richte sich kein dringender Tatverdacht. Möglicherweise sei er im Schlaf überrascht worden. Wie die Frau in die Wohnung kam, müsse geklärt werde. Einbruchsspuren wies die Haustür wohl nicht auf.

„Die Spurenlage deutet eher darauf hin, dass der Angriff von der Frau ausging.“ Die müsse nun aber durch weitere Untersuchungen sowie die Obduktion erst geklärt werden. Zumal eine förmliche Vernehmung des Schwerverletzten bislang nicht möglich gewesen sei.

Der 36-Jährige lebte allein in der Wohnung am Marktplatz, die beiden Kinder des Paares hätten sich in der neuen Wohnung der Frau aufgehalten. Eine dritte Person sei nach bisherigem Stand der Dinge nicht involviert. Das könne man nahezu ausschließen. Der Oberstaatsanwalt rechnet frühestens in der nächsten Woche mit weiteren Erkenntnissen. dr