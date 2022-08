Messe zum Thema Nachhaltigkeit

Bensheim. Bereits zum sechsten Mal laden die Bergsträßer Grünen gemeinsam mit der Grünen Jugend zur Bergsträßer Nachhaltigkeitsmesse für Samstag (27.) von 9 bis 14 Uhr in die Bensheimer Fußgängerzone ein. 14 Vereine, Verbände, Initiativen und Firmen werden an diesem Tag ihre Ideen, Konzepte und Produkte rund um das Thema Nachhaltigkeit ausstellen.

Die Produktpalette reicht dabei von regionalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Kosmetik über nachhaltige und natürlich hergestellte Produkte aus recycelten Materialien bis hin zu fair gehandelten Produkten. Auch der Bereich der Elektromobilität im Fahrrad- und Individualverkehrsbereich wird in diesem Jahr wieder vertreten sein.

Das Motto der diesjährigen Messe – „Eine Welt. In Frieden“ – ist mit Blick auf die angespannte weltpolitische Lage gewählt worden. Die Bedeutung nachhaltiger Lebensweisen zur Krisenvermeidung sei offensichtlich – egal ob in der Ukraine oder in Nordäthiopien, Nachhaltigkeit können auch Friedenssicherung bedeuten, so die Grünen. Themen wie Energie- und Nahrungsmittelsicherheit spielten dabei genauso eine Rolle wie geopolitische Interessen. Die auf der Nachhaltigkeitsmesse vertretenen Aussteller sehen sich diesem Ziel verpflichtet und präsentieren ihren lokalen und regionalen Beitrag dazu.

„Wir sind froh, dass wir auch in diesem Jahr den Menschen eine interessante und informative Messe bieten können, welche das Thema Nachhaltigkeit in der Region in seiner Vielfalt deutlich zum Ausdruck bringt“ so Kreisvorstandssprecher Matthias Schimpf und Kreistagsabgeordneter Moritz Müller, der die Messe wieder federführend organisiert hat.

Neben der langjährigen Schirmherrin und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Daniela Wagner wird auch der für den Kreis numehr zustände Grüne Bundestagsabgeordnete Philip Krämer erwartet. red