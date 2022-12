Meldungen aus Bensheim

Familiengottesdienst

Bensheim. Am dritten Adventssonntag (11.) um 10 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Gottesdienst für Groß und Klein ein. Was bedeutet Advent? Wo kommt der Adventskranz her? Das und anderes mehr kann man in diesem Gottesdienst erfahren und feiern. red

Adventsfeier im Pfarrsaal

Bensheim. Die Senioren der Gemeinde Sankt Georg stimmen sich mit ihrem Gemeindepfarrer mit einem Adventsgottesdienst auf das Weihnachtsfest ein. Pfarrer Christian Stamm feiert diesen Gottesdienst am Dienstag, 13. Dezember, um 14.30 Uhr im Pfarrsaal. red

Trauercafé geöffnet

Auerbach. Das Trauercafé des Hope-Centers im Auerbacher Bahnhof ist am Samstag, 10. Dezember, geöffnet. Gemeinsamer Beginn ist um 14.30 Uhr. red