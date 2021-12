Meldungen aus Bensheim

Senioren sagen Fahrt ab

Hochstädten. Die geplante Fahrt der Senioren von Hochstädten und der Gruppe „Frischer Wind“ nach Freinsheim am 18. Dezember muss wegen den hohen Corona-Infektionszahlen abgesagt werden. Die Organisatoren bitten um Verständnis für ihre Entscheidung. jä

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Sonnengebet“ fällt aus

Bensheim. Das „Sonnengebet“, eine Meditation in Bewegung aus Indien, das normalerweise regelmäßig am ersten Montag des Monats im Pfarrzentrum der Kirchengemeinde Sankt Georg stattfindet, fällt wegen der Corona-Beschränkungen aus. Weitere Infos unter Telefon 06251/3759 oder per Meil: hille.ursula@gmx.de. red

Vorerst kein Spielenachmittag

Bensheim. Der Spielenachmittag im Mehrgenerationenhaus Bensheim, der regelmäßig dienstags von 15 bis 17.30 Uhr im Café Klostergarten (Klostergasse 5a) stattfindet, entfällt bis auf Weiteres. Das Startdatum für die Wiederaufnahme des Spielenachmittags wird in der Presse bekanntgegeben. red

Info: Weitere Informationen erhalten Interessierte im Mehrgenerationenhaus, Telefonnummer 06251/854250.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2