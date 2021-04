Bensheim. Wie berichtet, ist die Bensheimer Firma HTV im Rahmen eines Projekts des Bundesforschungsministeriums damit beauftragt, ein Multisensorsystem für elektronische Komponenten zu entwickeln. Dadurch sollen wichtige Schaltkreise vor Manipulationsversuchen geschützt werden. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) hat kürzlich den Förderbescheid in Höhe von 2,1 Millionen Euro überreicht.

Meister reagiert nun auf einen Leserbrief vom 10. April, der sich mit diesem Thema sowie dem Verkauf von HTV und dem Umzug des Geschäftsführers Edbill Grote in die Schweiz beschäftigt hat. „Ich möchte mich nicht zur Schweiz äußern. Wie man unser südliches Nachbarland bewertet, das überlasse ich jedem selbst. Ich äußere mich aber sehr gerne zu unserem Land. Deutschland ist ein erstklassiger Innovations- und Forschungsstandort“, so Meister. Hierfür gebe es unzählige Beispiele, Meister nennt dabei unter anderem die großen Anstrengungen der Bundesrepublik bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Außerdem wurde der PCR-Test in Deutschland entwickelt, schreibt Meister.

EU-Ziel wurde erreicht

Der Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sei seit 2005 auf über 20 Milliarden Euro pro Jahr verdreifacht worden. Das EU-Ziel, jährlich mindestens drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung auszugeben, habe man in Deutschland bereits 2017 erreicht.

„Bis 2025 werden wir 3,5 Prozent erreichen und unser Land auf künftigen Wohlstand trimmen. Forschung, Entwicklung und Innovation sind die Grundlagen für Deutschlands Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit.“ Folgerichtig fließe deswegen auch eine Hälfte des Konjunktur- und Zukunftsprogramms aus 2020 – rund 60 Milliarden Euro – in Zukunftsinvestitionen für die Zeit nach der Pandemie. Ferner leisten laut Meister Innovationen gegen den Klimawandel – etwa in den Bereichen Batterie, Nachhaltigkeit und Wasserstoffwirtschaft – ihren Beitrag für die Klima- und Energiewende.

„Bei der Übergabe des Förderbescheids habe ich betont, wie wichtig es für unseren Standort ist, eine technologische Souveränität zu erreichen, um nicht zuletzt unser Wertesystem im Kontext neuer Technologien zu verteidigen. Das ist ganz entscheidend“, betont Meister. Zur Steuerfrage weist er darauf hin, dass für Anteile an deutschen Unternehmen das hiesige Steuerrecht greife. Mit zahlreichen Gesetzen sei Deutschland in den vergangenen Jahren gegen den Abfluss von Steuern ins Ausland vorgegangen. red