„Mein Herz ist bereit“: Am Wochenende feierliche Erstkommunion in der Stadtkirche Sankt Georg

Bensheim. Nun war es endlich auch für die ersten Kommunionkinder in der Pfarrei Sankt Georg soweit. Am Wochenende feierten 32 Kinder ihre Erstkommunion in drei festlichen Gottesdiensten, gemeinsam mit Pfarrer Thomas Catta. Seit November haben sich die Kinder mit ihren Familien, aber auch in kleinen Gruppen, auf diesen besonderen Moment vorbereitet. Dabei gestalteten gerade die Gruppenleiterinnen – unterstützt von Gemeindereferentin Sabine Eberle, die die Gesamtleitung der Erstkommunionvorbereitung in Bensheim innehat – mit ganz viel Kreativität und Engagement, digital oder auch draußen in der Natur, die letzten Wochen und Monaten. Und wie groß war die Freude, das in den drei Festgottesdiensten zumindest die Kommunionkinder ihr Mottolied „Mein Herz ist bereit, o Gott, ich will dir singen und spielen“ endlich singen durften. Und dass das Herz bereit war, zeigten sie nicht nur in der Vorbereitungszeit, sondern in ganz besonderer Weise, als die Kommunionkinder gemeinsam um den Altar standen und Jesus selbst in Gestalt eines kleines Stückchen Brotes empfangen durften. Unsere Bilder zeigen zwei der drei Gruppen, das Bild der dritten Gruppe wird in den nächsten Tagen ebenfalls veröffentlicht. red/Bilder: Zelinger/Gutschalk

