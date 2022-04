Mehrere Hundert Euro aus Bensheimer Bürogebäude gestohlen

Bensheim. In der Bensheimer Hasengasse / Ecke Mittlere Hasengasse ist am vergangenen Freitag (22.) ein Firmenbüro aufgebrochen und mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen worden. Die Täter drangen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwischen 18.10 Uhr und 21 Uhr in die Räume im Hochparterre ein. Vermutlich mit einem Schraubenzieher wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet. Die Täter hatten es offensichtlich nur auf Geld abgesehen. Andere Wertsachen, wie hochwertige Technik, blieben zurück. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252 / 706-0 entgegen.

