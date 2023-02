Mehrere Fahrzeuge in Bensheim beschädigt

Bensheim. In der Nacht zum Sonntag (05.02.) haben bislang unbekannte Kriminelle mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich der Wilhelmstraße in Bensheim beschädigt, wie die Polizei berichtet. Die Wagenbesitzer meldeten sich bei der Polizei und gaben an, dass ihre Autos Beschädigungen aufweisen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden an den Wägen Spiegel abgerissen bzw. abgetreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden. Das Kommissariat 41 in Bensheim ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.