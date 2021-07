Mehr Sicherheit an der Schillerschule

Auerbach. Seit Anfang Juni gibt es an der Schillerschule in Auerbach einen automatisierten externen Defibrillator (AED). Schon seit Jahren versuchte die Lehrerin Frau Grimm als Unterstützerin des Schulsanitätsdienstes einen AED zu beschaffen. Doch ohne Erfolg. Vor einem Jahr beschäftigte sich dann die Schülervertretung (SV) mit der Problematik.

Es gibt immer mehr Herzkrankheiten, und damit ist das Risiko höher, an einer Schule zu verunglücken. Mit Unterstützung von der Schulleiterin Veronika Schneider konnte der Defibrillator schnell und unkompliziert bestellt werden. In den kommenden Wochen werden alle Lehrer und der Schulsanitätsdienst auf den Defibrillator beschult. Gerade der kürzliche Vorfall bei der Fußballeuropameisterschaft 2021 im Spiel zwischen Finnland und Dänemark zeigte, wie lebensrettend der Einsatz des AED sein kann. Schüler, Lehrer, Angestellte sowie die gesamte Schulleitung freuen sich über mehr Sicherheit, freuen sich jedoch noch mehr, wenn er nie in Benutzung kommen muss. red/Bild: Schule