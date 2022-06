Mehr Photovoltaik und ein besserer ÖPNV

Bensheim. Auch die Bensheimer Grünen wollen den Anteil an PV-Anlagen für Bensheim erhöhen, um mehr regenerativen Strom zu erzeugen. Gleichzeitig soll der konsequente Ausbau der Radwege und ein besserer ÖPNV, der in der Zukunft elektrisch betrieben werden soll, dazu beitragen, die Klimaziele für Bensheim zu erreichen. Der grüne Weg dahin ist Thema der Fraktionssitzung am Dienstag (14.).

Im November wurde ein Programm zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen in Bensheim von der Verwaltung vorgestellt. Dies soll nun auch umgesetzt werden. Zu den städtischen PV-Anlagen sollen noch viele Private dazukommen, die durch eine neue Beratungskampagne zur regenerativen Stromerzeugung motiviert werden sollen. In der Anfragebeantwortung der Verwaltung ist zu lesen, dass es 2022 schon 50 Beratungen gab und die Nachfrage sehr hoch ist.

Das erfolgreiche städtische Förderprogramm ist für das laufende Jahr schon aufgebraucht und einen Nachtragshaushalt gibt es nicht. „Wir Grüne wollen für den Haushalt 2023 entsprechende Mittel einstellen lassen“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp, und führt weiter aus: „Dass einige Firmen auch Interesse an einer Umsetzung von PV-Anlagen auf ihren Parkplätzen angekündigt haben, hat uns Grüne sehr gefreut“.

Auch im Verkehrssektor muss nach Ansicht der Fraktion viel passieren: „Die aktuelle Initiative des Kreises, die Anschaffung von Lastenfahrrädern zu unterstützen, indem bei einer Ausleihe zum Probefahren die Gebühren bezuschusst werden, ist auch hilfreich, um anzuregen, vom Auto auf das Rad umzusteigen“, kommentiert Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Fraktion der Grünen bespricht außerdem einen Teil der Anfragebeantwortungen. Aus den interessanten Themen wie dem Fahrradweg in der Gerbergasse oder auch der Ausbau der Straße „Am Langen Pfad“ ergeben sich viele Diskussionspunkte. Vor allem für den Hochwasserschutz im Meerbachtal haben die Grünen bei ihrem Ortstermin einige Ideen gesammelt, die es zu besprechen gibt. Aber auch für die Innenstadt und einige Stadtteile gebe es unabhängig von den Anfragebeantwortungen Ideen.

Die kommende Fraktionssitzung werden die Grünen intern halten. Die Sitzung am 21. Juni hingegen soll wieder ein Ortstermin sein. Bei Fragen und Anregungen ist die Fraktion unter m.mueller@gruene-bensheim.de erreichbar. red

