Mehr Grün für die Innenstadt

Bensheim. Im Rahmen ihres Sommerprogramms informieren sich die Grünen beim Stadtmarketing. „Das Stadtmarketing stellt mittlerweile gigantische Projekte auf die Beine. Wir sind sehr begeistert und dankbar für diesen Einsatz für unsere Stadt,“ schwärmt Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Neben „Summer in the City“ und den Babbel-Bänken habe Bensheim mittlerweile noch mehr zu bieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rundgang mit Marion Bopp

Einige Projekte konnten mit Landesförderprogrammen umgesetzt werden. „Wichtig ist uns auch die Begrünung der Innenstadt. Hierbei wollen wir gemeinsam vor Ort überlegen, wo und wie noch Bäume, Beete, Urban Gardening, Fassadenbegrünungen oder auch blühende Balkonkästen angelegt werden können. Auch die Planungen zu den neuen Blumenkübeln und das Pflanzbeet am oberen Marktplatz wollen wir uns beim Rundgang erläutern lassen“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Grünen sind auch gespannt, welche Projekte noch geplant sind und schauen hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Fraktion trifft sich am Dienstag (9.) um 19 Uhr, auf dem Marktplatz zu einem Stadtrundgang zusammen mit Marion Bopp vom Stadtmarketing. Zum Ende ist ein gemütlicher Abschluss auf dem Beauner Platz in der „Chill Area“ vorgesehen. Interessierte sind eingeladen, so die Grünen. red