Bensheim. Stubenwald, Bürgerhaus, Marktplatz oder Kaufhaus Krämer: Wenn es in der Öffentlichkeit um die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) geht, dann stehen meistens die großen Projekte und Herausforderungen im Vordergrund.

Im Gespräch mit dieser Zeitung skizzierte Geschäftsführer Helmut Richter die weiteren Aufgabengebiete der städtischen Tochter. Ein Überblick:

Wirtschaftsförderung: Unterstützung für Unternehmen wird angeboten. Ein wichtiger Punkt ist die Bestandspflege, jedoch sind durch die Corona-Pandemie die Möglichkeiten eingeschränkt. Wenn sich die Lage wieder bessert, will man wie in der Vergangenheit zu Treffen und lockeren Zusammenkünften wie dem Business Lunch einladen.

Objektverwaltung und Dienstleistungen: Im Besitz der Gesellschaft befinden sich mit dem Bürgerhaus, dem Dalberger Hof, dem Rathaus, der Alten Faktorei und dem ehemaligen Kaufhaus Krämer repräsentative Bauten mit mehr oder weniger hohem Instandhaltungs- und Investitionsbedarf. Außerdem ist man für das Parkhausmanagement an der Platanenallee, der Fehlheimer Straße und für die Tiefgarage unter dem Beauner Platz zuständig. Als Dienstleister kümmert sich die MEGB um die Parkhäuser Süd, Guntrum, die Tiefgarage Bahnhof und den Parkplatz an der Bleiche. „Wir geben allerdings keine Ticketpreise vor, wir machen nur die Verwaltung“, so Richter. Zuständig ist man darüber hinaus noch für die Vergabe der Fahrradboxen am Bahnhof.

Ausblick: Die Wirtschaftsförderung und das Innenstadtmanagement sollen ausgebaut werden. Die Projektentwicklung im Zentrum sieht Richter als eine zentrale Zukunftsaufgabe an. Ebenfalls denkbar wäre ein erweitertes Gebäudemanagement „zur Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung“ – was unter anderem bedeutet, eigene Hausmeister zu beschäftigen. Ohnehin bleibt die Personalentwicklung ein Thema, sollten die Aufgaben wie geplant zunehmen. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik.

Was Richter und sein Team nach eigenem Bekunden ebenfalls auf dem Schirm haben: Die interkommunale Entwicklung von Gewerbegebieten und damit logischerweise verknüpft die Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen. Unterm Strich stellt Helmut Richter aber klar, dass die MEGB als selbstständige Gesellschaft sich nicht verselbstständigen wird. „Wir sind das ausführende Organ für die Stadt Bensheim.“ dr

