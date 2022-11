Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Innenstadt Mehr als 100 Räume im Herzen Bensheims

Fünf ineinander verschaltete Altbauten, mehr als 100 Räume und große Pläne für die Zukunft: Das Gebäude, in dem sich über Jahrzehnte das Kaufhaus Krämer in Bensheim befand, konnte am Wochenende eingehend besichtigt werden.