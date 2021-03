  MEGB, Müll und Landschaftspflege

Von Dirk Rosenberger

AdUnit urban-intext1

Bensheim. 28 Tagesordnungspunkte, dazu viele Änderungsanträge: Die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in dieser Wahlperiode war bekanntlich eine digitale Mammutveranstaltung mit finaler Präsenzabstimmung (wir haben berichtet). Im Folgenden ein weiterer Überblick über die Beschlüsse.

Radweg: Der Abschnitt zwischen Einmündung Gartenstraße am Bahnhof und der Brücke über die Kirchbergstraße auf der Ostseite der Bahnlinie soll besser beleuchtet werden. Ein Antrag der FDP auf Prüfung einschließlich der Kosten und Vorlage im Bauausschuss sowie dem Ortsbeirat wurde einstimmig angenommen.

Riedwiese: Wie ausführlich berichtet, soll im Bau- sowie im Hauptausschuss der Magistrat darüber berichten, welche Auswirkungen eine Zufahrtsbeschränkung für Lastwagen in diesem Bereich hätte - und ob ein solches Verbot überhaupt von der Stadt veranlasst werden könnte. Auslöser war eine Forderung der FWG, der Verweis in den Ausschuss erfolgte auf Einlassung der FDP. Dafür gab es ein einstimmiges Votum.

AdUnit urban-intext2

Dammstraße: Das Gelände des alten Stellwerks wurde von der Bahn an einen Projektentwickler verkauft, es soll Wohnbebauung entstehen. Der Investor soll seine Pläne im Bauausschuss und im Ortsbeirat West in einer gemeinsamen Sitzung vorstellen. Dem Antrag der BfB stimmten alle Fraktionen zu - bis auf SPD und FWG. Keine Mehrheit gab es für einen Vorstoß der Grünen. Die GLB wollte eine Veränderungssperre für den Bereich erlassen und den Bebauungsplan, der aufgestellt werden muss, bereits mit entsprechenden Vorgaben versehen - unter anderem sollte die Anzahl der Sozialwohnungen festgelegt sowie Einfluss auf die Art der Bebauung genommen werden. Dafür gab es ebenso wenig eine mehrheitliche Zustimmung wie für einen Änderungsantrag der FDP, die den Vorschlag der Grünen gekürzt und ohne große Details zur Abstimmung brachte.

Landschaftspflegeverband: In einem gemeinsamen Antrag signalisieren die Fraktionen einstimmig das Interesse der Stadt an einem Beitritt in den Verband. Vor einer endgültigen Entscheidung sollen allerdings die Kosten und gegebenenfalls mögliche Zuschüsse vom Magistrat den Fachausschüssen mitgeteilt werden.

AdUnit urban-intext3

Neubaugebiete: Ein Thema mit viel Gesprächsbedarf (wir haben berichtet), bei dem es in erster Linie um die von der SPD ins Spiel gebrachte Südstadt ging. Die Fläche zwischen Kleingärten, B 3 und Sirona-Unterführung kann nach dem Beschluss der Stadtverordneten nun erstmal nicht bebaut werden - zum Leidwesen der Sozialdemokraten, die auf die Notwendigkeit von mehr Wohnungen für den Sozialwohnungsbau hinwiesen. Ausgangspunkt der Diskussionen in den Ausschüssen und im Parlament war ein Antrag von GLB und BfB, der unter anderem die Ablehnung der neuen „Südstadt“ zur Folge hat und festlegt, dass auch an keiner anderen Stelle weitere Neubaugebiete außerhalb des derzeitigen Siedlungsbereichs ausgewiesen werden. Dafür stimmten letztlich alle Fraktionen außer FDP und SPD. Den Änderungsantrag der Sozialdemokraten, der ein Aus für die Bebauung der „Südstadt“-Fläche verhindern sollte, erzielte keine Mehrheit. Angenommen wurde zudem ein Änderungswunsch der CDU. Dadurch wurde aus dem Grünen/BfB-Antrag der Satz gestrichen, dass die derzeitige Siedlungsfläche festgeschrieben wird. Gegenstimmen kamen von FDP, BfB und AfD, Thorsten Eschborn (FDP) enthielt sich.

AdUnit urban-intext4

Müll: Bis spätestens Mai muss der Magistrat ein Konzept entwickeln, das der „Vermüllung der Außenbereiche“, so die Formulierung der CDU, entgegenwirkt. Vor allem der Niederwaldsee und die Erlache sollen in den Blick genommen werden. Regelmäßige Säuberungsaktionen, mehr Mülleimer sowie zusätzliche Hinweisschilder und die Zusammenarbeit mit den betroffenen Vereinen stehen dabei oben auf der Prioritätenliste. Der Antrag der CDU wurde bei Gegenstimmen von SPD, GLB und FWG angenommen. Die FDP wollte den Magistrat zunächst nur prüfen lassen. Die Ergebnisse hätten dann im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt werden sollen. Dafür votierten aber nur (neben den Liberalen) GLB und FWG.

MEGB: Wie geht es mit der städtischen Marketing- und Entwicklungsgesellschaft weiter? Eine spannende Frage, die kommunalpolitisch in den vergangenen Wochen engagiert diskutiert wurde, aber wie so vieles nicht frei von Wahlkampfanklängen war. Ergebnis der Beratungen eines BfB-Antrags: Der Magistrat soll den Stadtverordneten eine Entscheidungsgrundlage liefern, ob die Gesellschaft abgewickelt, neuausgerichtet oder mit geänderten Aufgaben weitergeführt werden soll. Diese Prüfung kostet nach Angaben von Bürgermeisterin Christine Klein einen mittleren fünfstelligen Bereich, weil die Arbeiten größtenteils extern vergeben werden müssen. Dennoch gab es dafür eine Mehrheit, nur CDU, FWG und AfD votierten dagegen. BfB, GLB, FDP und SPD waren für das, einfach formuliert, Aufstellen der Pro- und Contra-Liste.

Friedhofstraße: Ein weiteres Thema, mit dem gut Wahlkampf zu machen ist, aber unabhängig davon einer Lösung bedarf, ist die Verkehrssituation rund um das Euler-Gelände. Die CDU forderte nun einen Zebrastreifen in Höhe der Hausnummer 82 im Bereich der Kollergangstraße, die Grünen reagierten mit einem detaillierteren Ergänzungsantrag, über die dort enthaltenen Punkte wurde einzeln abgestimmt. Zustimmung gab es für Verkehrsspiegel an den Ein- und Ausfahrten der Friedhofstraße im Bereich des Neubaugebiets (Gegenstimmen von FDP, SPD und FWG, Enthaltung AfD) sowie beidseitige Fahrradschutzstreifen oder eine Radpiktogrammspur ab der Heidelberger Straße bis zum Restaurant Mühlstein (Gegenstimmen AfD, FDP und FWG, Enthaltung BfB).

Keine Mehrheit gab es für den Vorstoß der Grünen, Findlinge oder andere Sperren in kritischen Einmündungsbereichen aufzustellen, um das Parken auf Gehwegen zu verhindern. Beschlossen wurde außerdem der von der CDU ins Spiel gebrachte Zebrastreifen (Gegenstimme FWG, Enthaltung FDP). Ein Änderungsantrag der FDP, der das beantragte Verkehrskonzept für den Bereich einforderte und den Magistrat beauftragen sollte, in Abstimmung mit der Kreisverkehrsbehörde Schritte abzustimmen, wurde nur von der FWG unterstützt. Die AfD enthielt sich.

Ein abschließender Bericht zu den Beschlüssen folgt