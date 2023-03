MEGB in Bensheim bleibt für manche ein Reizthema

Die städtische MEGB bekommt neue Aufgabenfelder – darunter die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing. Das bisher im Rathaus angesiedelte Team hatte in den vergangenen Jahren mit Aktionen wie „Summer in the City“ (unser Bild vom Aufbau) Impulse für die Belebung der Innenstadt gegeben.

© Thomas Neu