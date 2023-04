Auerbach. Ein meditativer Gottesdienst findet in Bensheim-Auerbach am Sonntag, 23. April, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Ankündigung heißt es: „In einer Zeit, in der scheinbare Gewissheiten zerbrechen, suchen wir nach etwas, das wirklich Halt geben kann. In einer Gegenwart, in der die Zukunftshoffnungen unsicher werden und Lebensentwürfe fraglich, sind wir auf der Suche nach jemandem, der uns Kraft und Hoffnung schenkt.“

Interessierte sind zu einer meditativen Stunde an der Kraftquelle am Sonntag, 23. April, um 18 Uhr in der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz in Auerbach eingeladen. Bei einem biblischen Text und ruhiger Musik können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verweilen und neue Kraft für die Anforderungen des Alltags schöpfen. red