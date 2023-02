„Max und Moritz“ im Parktheater

Bensheim. In einer kindgerechten und fröhlichen Inszenierung präsentiert das Neue Globe Theater aus Potsdam die Lausbubengeschichten frei nach dem Klassiker „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr im Parktheater.

In der Ankündigung heißt es: Die Zuschauerinnen und Zuschauer (ab sechs Jahren) erleben in der frischen neuen Version von Bernhard Studlar als deutsche Erstaufführung, wie M&M, so nennen sich die beiden mittlerweile, mit neuen Streichen wieder Farbe in ihre Welt bringen und sich wie damals gegen die Welt der Erwachsenen, deren Regeln und Einschränkungen behaupten.

Sie sind alle noch da, die Witwe Bolte, der Lehrer Lämpel, der Schneider Böck, Onkel Fritz und der Bäcker Ei, doch sind sie kaum wiederzuerkennen. Als graue Schatten versuchen sie, die Regeln des Heiligen Huhns zu befolgen – oder auch nicht. Denn schon hat die Witwe Bolte einen lukrativen Schwarzmarkthandel mit gebratenen Hühnerkeulen etabliert.

Karten bei bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter reservix.de. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. red/Bild: Philipp Plum.