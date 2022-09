„Wir schaffen was!“ hieß es einmal mehr beim achten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar. Zahlreiche Menschen waren am Samstag aktiv für kleine und große Projekte in ihrer Umgebung. In Bensheim trafen sich am Morgen zwölf große und kleine Helfer auf der Spiel- und Bildungsanlage Drachenberge am Berliner Ring, um die neue Burganlage zu vervollständigen. Unter anderem wurden

...