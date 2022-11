Martinimarkt in der Bensheimer Innenstadt

Bensheim. Wer am Dienstag durch die Bensheimer Innenstadt schlenderte, dem fiel sofort auf, dass es gegenüber früheren Jahren erhebliche Lücken im Angebot des Martinimarktes gab. Das trübe Wetter mit leichtem Nieselregen war sicher auch ein Grund, dass es in der Fußgängerzone kein großes Gedränge gab. Für die, die trotzdem da waren umso besser, denn die Aufmerksamkeit der Händler war den Kunden sicher. Der Martinimarkt zählt zu den vier großen Märkten in der Stadt und bildet Jahr für dieses Jahr den Abschluss. tn/Bild: Thomas Neu

