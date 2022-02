Die Marokkanische Kulturgemeinde in Bensheim organisiert eine Corona-Schutzimpfung. Der Termin ist für Mitte Februar geplant. Dazu hat der Verein den Offenbacher Allgemeinmediziner Majid Hamdouchi gewinnen können. Um die Aktion besser vorbereiten zu können, sind ab sofort Anmeldungen via Mail möglich. Ort ist das Kulturzentrum an der Nibelungenstraße (Guntrum-Galerien). Der Kontakt zum Verein

...