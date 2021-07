Marmelade für einen guten Zweck

Bensheim. Wie bereits im vergangenen Jahr hat der Verein „Bensheim hilft“ auch in diesem Jahr vom Erdbeerhof Fischer aus Gernsheim mehr als 40 Kilo Erdbeeren geschenkt bekommen.

Daraus wurde Marmelade gekocht, die ab sofort in unterschiedlich großen Gläsern in der Tourist-Info in der Hauptstraße 53 zum Kauf angeboten wird.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. Alle Einnahmen und Spenden gehen auf das Konto von „Bensheim hilft“ und fließen in neue Projekte, um Not leidenden Menschen und Organisationen zu helfen, die durch Natur- oder andere Katastrophen ihre Existenz verloren haben.

Spendenkonto des Vereins „Bensheim hilft“: IBAN: DE55 5095 0068 0003 3333 33. red

Info: Weitere Informationen unter www.Bensheim-hilft.de