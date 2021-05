Marktplatzpflaster und Photovoltaik

Bensheim. Die Vorbereitung der ersten Arbeitssitzung der Stadtverordnetenversammlung steht im Mittelpunkt der BfB-Fraktionssitzung per Video am Dienstag (18.) ab 18 Uhr.

AdUnit urban-intext1

Die Fraktionen von BfB, FWG und den Grünen haben einen gemeinsamen Antrag zur Förderung von Photovoltaik-Anlagen eingereicht. „Wir brauchen deutlich mehr Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen, über Park- und Stellplätzen sowie über Parkhäusern. Bis zur Haushaltsberatung 2022 soll der Magistrat konkret Vorschläge zur Umsetzung auf Gebäuden und über Verkehrsflächen vorlegen“, stellt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau fest.

Die Pflasterung des Marktplatzes ist ein weiteres Thema der Sitzung. Es fehlten mittlerweile viele Pflastersteine auf dem Weg vom Marktplatz zum Museum und zum Parkhaus. Ein weiterer Punkt, den die BfB in ihrer Video-Konferenz thematisieren will, ist die von der Verwaltung in die nächste Sitzungsrunde verschobene Erneuerung der Eisenbahnunterführung Gartenstraße. Dadurch haben alle Fraktionen die Gelegenheit, Fragen zu diesem Thema an die Verwaltung zu stellen. red