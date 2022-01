Marktplatz und Neumarkt

Bensheim. Zum Start in das neue Jahr trifft sich die SPD-Fraktion am Dienstag (4.) um 19 Uhr im Weinhaus Hahnmühle in der Friedhofstraße, wie Geschäftsführer Michael Sydow mitteilt. Die tagesaktuellen Pandemiebestimmungen werden beachtet.

Bensheimer Weg

Zu Beginn der Sitzung stehe die Vorbereitung der anstehenden Termine des Koalitionsausschusses mit CDU und FDP auf der Tagesordnung, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Dabei gehe es in erster Linie um den Marktplatz und den Neumarkt.

Ein Jahr nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung stehe jetzt eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise bezüglich des Marktplatzes an, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. „Wie lässt sich der sogenannte Bensheimer Weg ins Ziel führen?“, sei eine der zu beantwortenden Fragen.

Thema Tiefgarage

Die sich andeutende Entwicklung im Zusammenhang mit dem Neumarktcenter gehe grundsätzlich in die richtige Richtung. Hinsichtlich der Vertragsgestaltung mit der Blackrock GmbH bezüglich der Tiefgaragen-Nutzung bestehe noch Frage - und Klärungsbedarf.

Abschließend befasst sich die Fraktion mit der weiteren Vorgehensweise zum geplanten Wohnmobilstandort sowie der Kindergartensituation in Fehlheim und Schwanheim. red