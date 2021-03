Bensheim. Die Bürgerinitiative Bensheimer Marktplatz besser beleben wünscht in einer Pressemitteilung allen neuen und wiedergewählten Stadtparlamentariern einen „guten Start und konstruktive Sondierungsgespräche“.

Ähnlich wie nach der Bürgermeisterabwahl und dem „überraschenden CDU-Antrag, dem Bürgerbegehren stattzugeben“, liege abermals ein Zauber des politischen Neuanfangs in der Luft.

Das BI-Team sei in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen und habe sich zum Ideenwettbewerb Gedanken gemacht. Die BI wolle keine weitere Einzellösung in der Stadt mittragen und sehe jetzt den richtigen Zeitpunkt, um den Marktplatz in der Vorbereitung für den Ideenwettbewerb als wichtigen Teil in einem innerstädtischen Gesamtkonzept zu betrachten. Dazu gilt es laut BI die „erfreulichen Umbautätigkeiten in Richtung Wohnen und Gastronomie in der ehemaligen Galerie Böhler“ zu berücksichtigen, ebenso müsse die „misslichen Dauer-Baustellen Marktplatz 2 und 3 und das Kaufhaus Reiling/Krämer“ betrachtet werden.

Neutrale Prozessbegleitung

Bis das neue Stadtparlament arbeitsfähig ist, könnte sich eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe aus Stadtverordneten, Vertretern der Stadtverwaltung und der BI bilden, die das Thema gemeinsam weiter vorbereitet, schlägt die Initiative vor.

Aus den Erfahrungen der Vergangenheit lege die BI großen Wert auf eine neutrale Prozessbegleitung mit fachlichem Hintergrund (wie durch die Architektenkammer), die die Teilnehmer führe und qualifiziere. Ein Geheimnis von Erfolg sei, Verantwortung für Fehler zu übernehmen und aus einer Krise zu lernen. Darum wirbt die BI nach eigenem Bekunden dafür, das Marktplatzprojekt frisch und mit neuen Spielregeln anzugehen. Besonders wichtig erachte sie auch die Zusammensetzung wie absolut sachorientierte Neutralität des Preisgerichts.

An der Bereitschaft auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, zeige sich, wie ernst der Kultur- und Klimawandel in der neuen politischen Szene tatsächlich gemeint sei. Ob es nur Worthülsen seien oder ob der „Marktplatz der Zukunft“ doch noch zu einem „Beispiel des Gelingens“ werde. red

