Marktfrühstück in Bensheim geht in die Winterpause

Bensheim. Am kommenden Samstag, 29. Oktober, findet zum letzten Mal in dieser Saison das Marktfrühstück statt. Danach verabschiedet sich das beliebte kulinarische Angebot für ein paar Monate in die Winterpause.

„Das Marktfrühstück hat sich längst etabliert und wir freuen uns, ab April 2023 in die dritte Saison zu starten“, heißt es vom Stadtmarketing Bensheim. Für das kommende Jahr sind schon einige Überraschungen in Planung, um das Marktfrühstück noch attraktiver zu machen.

Wochenmarkt bleibt präsent

Der Wochenmarkt ist natürlich weiterhin samstags auf dem Marktplatz präsent, lediglich der Ausschank von Getränken in der Regionalbude und die dazugehörigen Sitzgelegenheiten pausieren bis zum nächsten Frühjahr. ps