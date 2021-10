„Marie Curie“ im Parktheater

Bensheim. Um eine starke Frau und ihrem bedingungslosen Leben am Limit geht es in dem Schauspiel „Marie Curie“ von Susanne Felicitas Wolf, das am Dienstag (26.) um 20 Uhr im Parktheater von dem Ensemble der „theaterlust“ aus München aufgeführt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marie Curie war Europas erste Doktorin der Naturwissenschaften. Sie war Frankreichs erste Professorin. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis bekam und der erste Mensch, der noch einen zweiten erhielt.

Eintrittskarten sind erhältlich bei der Tourist-Info, Telefon 06251/8696101, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816, überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de.

Veranstalter ist der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim. Die Vorstellung am 26. Oktober um 20 Uhr im Parktheater dauert nach Angaben der Stadtkultur 130 Minuten inklusive einer Pause. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2