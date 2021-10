Die meisten Sprinter können ihre maximale Belastung etwa zwölf bis 15 Sekunden lang halten. Marcel Kittel hat fast 20 Sekunden geschafft. In seiner aktiven Radsport-Karriere galt er als bester Sprinter der Welt. Doch mittendrin hat der mehrfache Zeitfahr-Weltmeister und Rekord-Etappensieger der Tour de France die Reißleine gezogen. Über seinen Weg aus der Krise in ein neues Leben hat Kittel am

...