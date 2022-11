„Es gibt drei Arten von Menschen: Diejenigen, die sehen, diejenigen, die sehen, was ihnen gezeigt wird, und diejenigen, die nicht sehen”, zitiert Marc Friedrich Leonardo da Vinci. Er will dazu beitragen, dass wir wieder sehen, was um uns herum passiert. Denn nach Überzeugung von Friedrich hecheln wir seit Jahren von einer Krise zur nächsten und stehen jetzt vor einer Zeitenwende.

„Wir

...