Mann nach Badeunfall im Niederwaldsee wiederbelebt

Bensheim. Ein 23 Jahre alter Mann aus Lorsch ging am Freitagabend beim Schwimmen im Niederwaldsee bei Fehlheim und Rodau nach Polizeiangaben plötzlich unter. Andere Badegäste eilten ihm zu Hilfe. Nach mehreren Minuten unter Wasser konnte er schließlich ans Ufer gebracht werden. Dort wurde er erfolgreich reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.15 Uhr alarmiert und rückten mit einem Großaufgebot auf. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst die Feuerwehr, DLRG, Polizei und die Bensheimer Stadtpolizei.

Es ist kein Geheimnis, dass der Niederwaldsee vor allem an warmen Sommertagen seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel ist. Dass baden, grillen oder zelten im Naherholungsgebiet verboten ist, wissen die meisten. Zumal mehrere Schilder darauf hinweisen. Die wenigsten kümmert es aber. Offiziell ist der Niederwaldsee ein Angelgewässer, gepachtet vom Arbeiter-Angelsportverein Bensheim.

Der Vorstand hat bis zu einem gewissen Grad Verständnis, dass Besucher am See sich abkühlen wollen. Allerdings haben die Verantwortlichen seit Jahren ein Problem mit der zunehmenden Zahl an Bade- und Partygästen, die ihren Müll achtlos in der Natur oder im See entsorgen. Wiederholt kam es zu Sachbeschädigungen, oft genug musste die Polizei gerufen werden. Badeunfälle sind leider keine Seltenheit, denn das Gewässer mit seinem Strömungen ist tückisch - und von der relativ flachen Sandbank kann es unvermittelt und ohne Vorwarnung in die Tiefe gehen.

Trotz aller Mahnungen bietet sich jedoch jeden Sommer das gleiche Bild, sehr zum Verdruss der Angler. Wie ernst man ihre Warnungen nehmen sollte, hat sich am Freitagabend gezeigt. In Bensheim ist es der zweite Badeunfall innerhalb von wenigen Tagen. Am Montag ging am Badesee ein 19-Jähriger aus Heppenheim unter. Ein Rettungsschwimmer des DLRG bemerkte die Notlage, sprang ins Wasser und brachte ihn ans Ufer - wo er ihm mit einer Herzdruckmassage das Leben rettete. dr