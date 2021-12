Manfred Berg verabschiedet

Bensheim. „Sie haben das Stadtarchiv geprägt und Maßstäbe gesetzt“, sagte Bürgermeisterin Christine Klein bei der Verabschiedung des langjährigen Stadtarchivars Manfred Berg, der zum 31. Dezember nach über 34 Dienstjahren bei der Stadt Bensheim in den Ruhestand geht.

Der Leiter des Eigenbetriebs Stadtkultur Thomas Herborn, als Fachbereichsleiter auch für das Archivwesen zuständig, betonte: „Du hast dir den Ruf eines hervorragenden Fachmanns erarbeitet.“

Herborn erwähnte etliche Projekte, an denen Manfred Berg mitgewirkt hat. Dazu zählt unter anderem die Chronik der Stadt „Bensheim: Spuren der Geschichte“, seine Verdienste rund um die Stadtteildokumentationen und die Weiterbildung der Gästeführer.

Manfred Berg studierte nach einem Lehramtsstudium der Geografie und Biologie in Marburg Archivwissenschaften. 1987 erfolgte die Einstellung bei der Stadt Bensheim, 1990 übernahm er die Leitung des städtischen Archivs, von 1996 bis 2016 war er darüber hinaus Leiter des Museums.

Umzug des Archivs koordiniert

Eine seiner ersten Amtshandlungen war der Start der Sicherung des städtischen Archivguts auf Mikrofilm. In den Jahren 1999/2000 koordinierte er den Umzug des Archivs in die Alte Post in der Darmstädter Straße, wo bis heute der Standort ist. Berg verantwortete außerdem von Anfang bis Mitte der 2000er Jahre die Erweiterung und Neukonzeption des Museums.

Manfred Berg sagte mit Blick zurück: „In diesem Bereich arbeiten zu dürfen, war ausgesprochen schön.“ Thomas Herborn und Christine Klein dankten ihm für seinen langjährigen Dienst als Bensheimer Stadtarchivar und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute. red