Mandoline und Gitarre im Duett

Bensheim. Mandoline und Gitarre: Schon diese exotische Instrumentenkombination verlieh dem vorweihnachtlichen Konzert in der sehr gut besuchten Hospitalkirche den Reiz des Besonderen. Außergewöhnlich war aber auch die künstlerische Besetzung mit dem ukrainischen Duo Natalya Korchinskaya (Mandoline) und Roman Taranov (Gitarre). Beide leben seit ihrer Flucht im Frühjahr in Deutschland – Korchinskaya aktuell in Bensheim, Taranov bei Landau.

Ihre musikalische Ausbildung absolvierten sie in Charkiw, begleitet durch erfolgreiche Teilnahme an diversen Wettbewerben. Das Programm des Duos bot mit seiner bunten Mischung aus klassischen Repertoirestücken, ukrainischen Volksliedern und gefälligen Pop-Arrangements größte stilistische Vielfalt.

Antonio Vivaldi war wohl der erste prominente Komponist, der die im 18. Jahrhundert zunehmend in Mode kommende Mandoline mit mehreren Solowerken bedachte. Am bekanntesten ist fraglos sein C-Dur-Concerto RV 425, dessen spritzige Allegro-Ecksätze Korchinskaya und Taranov auch in der ungewohnten Duoversion sehr effektvoll zur Geltung brachten.

Ähnlich gewinnend ergänzten sich beide Instrumente in der Bearbeitung von Bachs e-Moll-Präludium BWV 855, die auf der berühmten Klavierfassung der aus Charkiw stammenden Pianistenlegende Alexander Siloti basierte. Bestens aufeinander abgestimmte Spielfreude erlebte man ebenso in zwei geschmackssicher adaptierten Piazzolla-Standards („Fracanapa“ von 1963, „Libertango“ von 1974) und in einem italienischen Tarantella-Reißer, den das Duo später als Zugabe noch einmal wiederholte.

In seinem folgenden Soloblock setzte Roman Taranov auch in Pop-Klassikern wie „Yesterday“ auf elektronische Verstärkung, was angesichts der exzellenten Akustik der Hospitalkirche wohl durchaus verzichtbar gewesen wäre. Für den hohen gitarristischen Feinschliff des jungen Ukrainers standen zwei Paradestücke des Kubaners Leo Brouwer („Ein Novembertag“ von 1968, Studie Nr. 20 von 1983) und der an Piazzolla anknüpfende „Tango en Skai“ (1985) des Franzosen Roland Dyens: erstrangiges Originalrepertoire in interpretatorischer Referenzqualität.

In ukrainischer Tracht

Natalya Korchinskaya präsentierte ihre solistischen Nummern in ukrainischer Nationaltracht und mit zugespielter orchestraler Begleitung. Im 1970 entstandenen „Ave Maria“ ihres Landsmannes Vladimir Vavilov (1925 – 1973) führte sie exemplarisch vor, wie nuancenreich und beseelt der charakteristische Tremoloklang der Mandoline sein kann.

Nach der gewandt ausgekosteten Bach-Badinerie (h-Moll-Orchestersuite BWV 1067) wurde es dann heimatlich und also besonders anrührend: Zuerst mit dem längst zur heimlichen Nationalhymne avancierten Ohrwurm „Melodia“ (1982) von Myroslav Skoryk (1938 – 2020), schließlich mit dem ebenfalls wunderbar melancholischen Volkslied „Mondnacht“ und dem entfesselten ukrainischen Tanz „Hopak“.

Mit diesen begeisternden Folkloreausflügen ehrte Korchinskaya auch ihren anwesenden Vater, der just am Konzerttag seinen Geburtstag feiern konnte.

Als Finale des stark beklatschten, bei freiem Eintritt veranstalteten Programms servierte das zweisprachig moderierende Duo den Latinpop-Hit „Despacito“ von 2017 und eine nicht minder feurige Tarantella-Reprise.