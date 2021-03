  Mandelblüte am Fuße des Hemsbergs

Bensheim/Bergstraße. Erst zogen Bäume und Sträucher mit weißen Blüten entlang der Bergstraße die Blicke auf sich, mittlerweile sind auch die rosafarbenen Knospen der Mandelbäume am Aufblühen. Viele Exemplare finden sich in den Weinbergen zwischen Bensheim und Heppenheim – unser Bild zeigt im Hintergrund den Hemsberg. Doch auch am Kirchberg sowie entlang des Blütenwegs zwischen Auerbach und Zwingenberg sind viele Mandelbäumchen zu bewundern – und bilden mit ihrer Blütenpracht beliebte Fotomotive. red/Bild: Neu