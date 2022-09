Mammutbaum am Bensheimer Amtsgericht wird gefällt

Bensheim. Man sah es ihm schon lange an, dass es ihm nicht mehr gut geht. Über 70 Prozent der Äste sind bereits abgestorben und weisen enorme Trockenschäden auf, schreibt der Kreis Bergstraße in einer Pressemitteilung. Nun müsse der Mammutbaum, der sich auf einer kleinen parkähnlichen Grünfläche direkt vor dem Amtsgericht in Bensheim befindet, aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Denn der Gehweg in der Wilhelmstraße erfahre an dieser Stelle eine enorme Frequenz als Schulweg, direkt an der umlaufenden Straße werden Autos geparkt. Die Stadt hatte zwischenzeitlich – wie berichtet – die unter dem Baum befindlichen Parkbänke abbauen lassen, um das durch abbrechende Äste entstehende Risiko für jüngere und ältere Passanten zu reduzieren.

Naturdenkmal des Kreises

Der Mammutbaum war seit Jahrzehnten als Naturdenkmal ausgewiesen. Aus diesem Grund obliegt dem Kreis die Unterhaltungs- und vor allem die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Das genaue Alter des Baumes ist nicht bekannt. Es könne aber davon ausgegangen werden, dass dieser mindestens so alt ist wie das Amtsgericht selbst, das 1902 eingeweiht wurde.

Zur Erinnerung soll ein drei Meter langes Stammstück vor Ort bleiben. Dieses soll – ähnlich einem Insektenhotel – verschiedenen Insekten als Lebensraumdienen, heißt es abschließend. red